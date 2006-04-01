Прокуратура Криму взялася за вибори

Прокуратура Криму порушила низку кримінальних справ за фактами порушень виборчого законодавства під час виборів 26 березня, і винні у фальсифікації виборів понесуть кримінальну відповідальність. Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури АРК.

Як зазначили в прес-службі, за наслідками розгляду звернень учасників виборчих перегонів прокуратура Криму порушила кримінальні справи за фактом порушення конституційного права громадян обирати і бути обраними в представницькі органи влади.

Зокрема, 29 березня прокуратура м. Сімферополя за результатами розгляду звернення Центральної виборчої комісії АРК про порушення виборчого законодавства порушила кримінальну справу за фактом протиправних дій посадовців територіальної виборчої комісії. Ці посадовці ухвалювали незаконні рішення і неналежно організували виборчий процес – не забезпечили видачу бюлетенів для голосування на спеціальні виборчі дільниці. Внаслідок цього понад п`ять тисяч виборців не змогли скористатися своїм конституційним правом обирати і бути обраними.

Окрім цього, прокурор Криму 31 березня порушив кримінальну справу за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права в ході виборів 26 березня 2006 року депутатів Верховної Ради АРК і місцевих органів самоврядування, фальсифікацію виборчих документів і фальсифікацію підсумків голосування.

Підставою для порушення кримінальної справи стали матеріали перевірки численних звернень громадян, політичних партій і блоків про порушення виборчого законодавства.

Як відзначили в прес-службі, кримінальні справи порушено за ч.3 ст.157 і ч.ч.2, 7 ст.158 Кримінального кодексу України.