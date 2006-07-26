Наша Україна готова до компромісів

“Наша Україна” готова до дискусій і компромісів, сказав сьогодні журналістам народний депутат Микола МАРТИНЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі блоку “Наша Україна”.

“Слово “приєднання” не зовсім відповідає теперішній ситуації, а тому я взагалі не сприймаю його як таке. “Наша Україна” готова до дискусій і компромісів”, - сказав М.МАРТИНЕНКО, відповідаючи на запитання, чи приєднається “Наша Україна” до антикризової коаліції.

“Але ми не будемо дискутувати про портфелі і не будемо ділити міністерські пости, головне – це продовження дотримання курсу розвитку держави Президента Віктора ЮЩЕНКА, продовження розбудови демократичних засад нашого суспільства”, - додав депутат.