Адвокат Черновецького заявляє про брудну провокацію

Спроба вручити повістку Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ є "брудною провокацією стосовно чинного мера", заявляє адвокат Андрій ФЕДУР.

Як передає кореспондент УНІАН, він наголосив: «На мій погляд, це робиться з єдиною метою – спробувати дискредитувати Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в очах виборців і перешкодити таким чином вільному волевиявленню киян на позачергових виборах, які були оголошені в сумнівний з правової точки зору спосіб».

«Як адвокат Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО я відповідально заявляю, що ніяких порушень вимог чинного законодавства мій довіритель не вчиняв, - зауважив він. - Навіть більше, у нас була інформація, що стосовно ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в останні дні виборчої кампанії готуються якісь провокації. Мабуть, це як раз і є один з таких кроків».

«Враховуючи те, що чомусь на сайті МВС одразу була розповсюджена інформація про вручення повістки, я вважаю, що в цій брудній передвиборчій боротьбі використовуються і працівники міліції. Міліціонер повинен був знати, що таке повістка та в яких випадках і кому вона вручається. Адже насправді Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ не вручалася жодна повістка і згідно з чинним законодавством не могла вручатися», - переконаний А.ФЕДУР.

«Неодноразово за час моєї адвокатської практики мені доводилося стикатися з тим, коли окремі працівники міліції робили гучні заяви, які потім не знаходили жодного підтвердження і спростовувалися в судах, - згадує він. - Переконаний, що так буде і в цьому випадку. Але тут розрахунок робиться як раз на те, щоб спробувати дискредитувати Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО безпосередньо перед виборами».

Адвокат не виключає, що найближчими днями будуть і інші провокації стосовно Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. «Але ми до цього готові. Я вже особисто звернувся до прокуратури, до генерального прокурора з відповідною скаргою на неправомірні дії працівників міліції. І я наполягаю, щоб прокуратура, яка здійснює нагляд за міліцією, перевірила законність та обґрунтованість таких дій міліції та вжила відповідних заходів прокурорського реагування. Вважаю, якщо прокуратура об’єктивно підійде до розгляду моєї скарги, то стане очевидним, що порушення чиняться стосовно Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, а не ним самим», - заявив А.ФЕДУР.

Як повідомлялось, начальник прес-служби Управління боротьби з організованою злочинністю МВС України Олена МЕЛЬНИК заявила, що 14 травня співробітники київської міліції вручили Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ повістку на 16.00 15 травня у приміщення УБОЗ УМВС України в місті Києві (вул. Антоновича, 114) для ознайомлення з матеріалами адміністративного протоколу, складеного проти нього, за порушення вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією».

Радник мера Києва з питань ЗМІ Казбек БЕКТУРСУНОВ заявляє, що представники міліції не вручали Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ повістку до правоохоронних органів.

Він наголосив, що на відкритті дитсадка-школи бачив, як троє чоловіків «намагалися прорватись до київського мера, коли той сідав у машину». «Листок від невідомих осіб вихопив особистий охоронець київського мера. Я вимагаю встановити осіб цих шахраїв. Ми опублікуємо ці фотографії в газеті «Хрещатик». Я закликаю всіх чесних журналістів виступити проти міліційного беззаконня і не піддаватися на провокації, які взяли на озброєння політично стурбовані органи», - заявив К.БЕКТУРСУНОВ.