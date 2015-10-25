Технічна помилка в бюлетенях не вплине на результати голосування дніпропетровців

За його словами, через технічну помилку при макетуванні документів 2 млн 700 тис бюлетенів були віддруковані без відповідності зі встановленим зразком. Разом з тим, це не спотворить результати голосування дніпропетровців.

У бюлетенях, які в день виборів використовуються для голосування за кандидатів у мери, а також за депутатів до обласної, міської та місцевих рад, з'явився додатковий рядок на відривному талоні.

За словами Олексія Корнілова, Центральна виборча комісія ухвалила рішення все ж не визнавати такі бюлетені недійсними.

«Центральна виборча комісія видала постанову №508, згідно з якою ці бюлетені не вважатимуться недійсними. ЦВК дуже оперативно відреагувала і надаланеобхідні роз'яснення з цього питання», – повідомив Олексій Корнілов.

Також за його інформацією, бюлетені невстановленого зразка з'явилися не тільки в Дніпропетровську і області, а й по всій Україні. Уповноважений у Дніпропетровській обласній ТВК уточнив, що ситуація виникла через низький рівень кваліфікації комісій або через технічну помилку під час друку.

Олексій Корнілов додав, що на момент початку голосування деякі виборчі дільниці Дніпропетровської області відкрилися із запізненням.

Нагадаємо, вчора в ЗМІ повідомлялося про те, що на Дніпропетровщині всі бюлетені для голосування можуть визнати недійсними у зв'язку з тим, що місце для підпису членами комісії зміщене безпосередньо на тіло бюлетеня, що є порушенням.