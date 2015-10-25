У Харкові районна виборча комісія зупинила голосування на ДВК через відсутність печатки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на сайті громадської мережі "ОПОРА".

За даними спостерігачів, на ДВК №631594, що на бульварі Богдана Хмельницького, 30, на ранковому засіданні з'ясувалося, що в сейфі відсутня печатка ДВК, хоча на вечірньому засіданні печатка була та, за свідченнями членів ДВК, була покладена до сейфа.

Через відсутність печатки станом на 9.30 виборча комісія не може розпочати процес голосування.

"Голова ДВК Ганна Гладка (ВО «Свобода») не може однозначно пояснити де знаходиться печатка. Спостерігач ОПОРИ, вбачаючи ознаки правопорушення, викликав правоохоронців, які вже розпочали процесуальні дії на виборчій дільниці", - зазначається в повідомленні.

В "ОПОРі" зазначили, що через відсутність печатки виборча дільниця не може розпочати роботу. Контрольні листи до скриньок голосування спочатку були вкинуті без печатки ДВК, однак Фрунзенська районна в Харкові виборча комісія зупинила цей процес та для запуску голосування на виборчій комісії вирішила проставити на контрольних листах печатку районної виборчої комісії.

"Наразі вирішується дилема: з одного боку, районна виборча комісія не може виносити свою печатку з приміщення комісії, а ДВК очікує представників районної виборчої комісії з печаткою для постановки на контрольних листах. Як планується організовувати процес підрахунку голосів, коли знадобиться печатка ДВК, досі не зрозуміло", - зауважили в мережі "ОПОРА".