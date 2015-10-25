Мер Львова пояснив, чому в день виборів на радіо звучав його виступ

Про це Садовий написав на своїй сторінці в Фейсбук.

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"Щодо мого коментаря на обласному радіо. У мене протягом тижня брали десятки коментарів. В одному з них для підсумкової щотижневої програми на обласному радіо питали про те, коли закінчать трамвай на Сихів, коли побудують будинки для воїнів АТО і так далі. У цьому інтерв'ю я також закликав львів'ян йти на вибори, не витрачати свій голос. Те, що цей коментар вийшов у неділю, напевно, неправильно. Там точно немає жодної агітації, жодного порушення закону, але для того, щоб не виникало зайвих питань, його, очевидно, не варто було випускати в неділю", - зазначає Садовий.

Він також пише, що "якщо особи, уповноважені контролювати виборчий процес, побачать в цьому порушення, ми готові відповідати за законом. Я б також просив відповідні органи відреагувати на те, що інші партії масово залишили агітацію на об'єктах зовнішньої реклами".

Як зазначила сьогодні під час відеомарафону "Вибори 2015: як Львівщина вибирає нову місцеву владу" голова правління Львівської обласної організації Комітету виборців України Соломія Саврук, Садового не зможуть покарати за маніпуляцію думкою виборця.

"Міський голова Львова виступав на радіо і звітував за свою роботу, це є маніпуляцією виборцями. На жаль, законно покарати не можна, тому що це маніпулювання не містить заклики голосувати за нього", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, у Львові Комітет виборців України зафіксував у день виборів агітацію з боку чинного міського голови Андрія Садового. За інформацією КВУ, 25 жовтня з 8:10 до 8:40 Садовий в ефірі Львівського радіо розповідав про свої досягнення на посаді міського голови.