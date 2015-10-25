Чинний мер Одеси лідирує на виборах згідно з екзит-полом студії Шустера
20:29, 25 жовтня 2015Політика
1301 0
Студія Савіка Шустера оголосила свої екзит-поли, проведені під час виборів сьогодні, 25 жовтня.
Труханов набирає майже 48%
Так на виборах мера Одеси екзит-пол показав такі результати:
На виборах мера Одеси лідирує чинний мер Геннадій Труханов з 47,6%, за ним Саша Боровик з 30,8%, колишній мер Едуард Гурвіц 9,6%, Ківалов 3,7%, а Фабрикант 2,8%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter