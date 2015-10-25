Чинний мер Одеси лідирує на виборах згідно з екзит-полом студії Шустера

Студія Савіка Шустера оголосила свої екзит-поли, проведені під час виборів сьогодні, 25 жовтня.

Так на виборах мера Одеси екзит-пол показав такі результати: На виборах мера Одеси лідирує чинний мер Геннадій Труханов з 47,6%, за ним Саша Боровик з 30,8%, колишній мер Едуард Гурвіц 9,6%, Ківалов 3,7%, а Фабрикант 2,8%.

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