Філатов пояснив свій успіх на виборах мера

Про це заявив один з лідерів УКРОПу, кандидат на посаду міського голови Дніпропетровська Борис Філатов, коментуючи свій результат у першому турі виборів мера.

«Ми фактично не пустили «руський мір» в наше місто і, звичайно, така робота не могла залишитись без гідної оцінки», – сказав Борис Філатов в ефірі телеканалу «1+1».

Крім того, була правильно вибрана стратегія виборчої кампанії, вважає він. «В умовах інформаційної блокади, тотальної брехні і великої кількості «чорнухи» ми зробили ставку на зустрічі з людьми. Я особисто рахував: я зустрівся в дворах і в колективах з 36 тис людей, я ходив по дворам, два місяці члени нашої команди – волонтери, демобілізовані, лікарі, зустрічалися з людьми», – розповів Філатов.

Читайте такожНедосконале законодавство ускладнило голосування - "УКРОП"

За його словами, він та команда впевнені в перемозі у другому турі. «На жаль, мої голоси відняли інші члени демократичного табору: у нас були кандидати від «Солідарності», «Батьківщини», Радикальної партії – якщо б демократичні партії консолідували свої сили, то я би переміг ще в першому турі», – додав Філатов.

Нагадаємо, за даними екзитполу агентства «СОЦИС», Борис Філатов набирає 39,1%, Олександр Вілкул – 33,1%. Разом з тим, екзитпол «Савік Шустер студії» дає Борису Філатову 41,6%, а Олександру Вілкулу – 32%.