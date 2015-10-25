Екзит-пол від Савіка Шустера: У Дніпропетровську лідирує Філатов
20:20, 25 жовтня 2015Політика
1572 0
Студія Савіка Шустера оголосила свої екзит-поли, проведені під час виборів сьогодні, 25 жовтня.
Філатов набирає майже 42%
Так на виборах мера Дніпропетровська екзит-пол показав такі результати:
За Бориса Філатова проголосували 41,6 % виборців, за представника Опоблока - Вілкула 32%.
За Краснова віддали голоси 11 %, Курячий набрав 5,8 %, а Чеберда 2,2%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter