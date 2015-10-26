КВУ пояснив появу бюлетенів, зіпсованих написами та малюнками
Бюлетені з написами або малюнками склали приблизно 10-15% від загальної кількості всіх зіпсованих бюлетенів.
На Тернопільщині Комітет виборців України зафіксував велику кількість бюлетенів, зіпсованих різними написами і малюнками виборців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила юрист обласного відділення КВУ Тетяна Семусь.
«Ми констатуємо безпрецедентно високий рівень зіпсутих бюлетенів. Пов’язуємо це із протестом виборців з приводу того, що в бюлетенях тепер немає позначки «Проти всіх». Дехто цю позначку домальовував у бюлетені сам, хтось «креативив» і писав якісь фрази, нецензурщину, малював малюнки. Зараз фото цих бюлетенів активно поширюють в соцмережах», – зазначила Семусь.
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Водночас вона не назвала кількості зіпсованих у такий спосіб бюлетенів.
Натомість присутні на прес-конференції представники політичних партій відзначили, що бюлетені з написами чи малюнками склали приблизно 10-15% від загальної кількості усіх зіпсованих бюлетенів.
«Цього разу ми також не зафіксували жодних специфічних відміток, які б свідчили про можливий підкуп виборців», – додала Семусь.
Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківську більше 5% бюлетенів були зіпсовані різноманітними малюнками та посланнями виборців до влади.