Баталії навколо Семенюк відкладаються

Чотири із п’яти фракцій Верховної Ради вимагають, аби питання про зміну керівництва Фонду державного майна було розглянуто лише після затвердження Державної програми приватизації та змін до держбюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після завершення перерви у засіданні парламенту повідомив у сесійній залі голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК.

Крім того, за його словами, три фракції ВР висловилися за необхідність зміни способу голосування при розгляді цього питання, зокрема, пропонується голосувати шляхом підняття рук.

При цьому А.ЯЦЕНЮК висловив думку, що сьогодні до розгляду питання щодо ФДМУ справа навіть не дійде за браком часу. “З огляду на це усі баталії по Фонду держмайна, приватизації та змін до бюджету перейдуть на наступний тиждень”, - сказав він.