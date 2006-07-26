Народний депутат Олександр ТРЕТЯКОВ наголошує, що дострокових виборів Президента не буде.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Народний Союз Наша Україна", у статті О.ТРЕТЯКОВА, розміщеній на сайті “Української правди”, йдеться: “На Президента сьогодні знову чиниться потужний політичний тиск, іде цілеспрямована інформаційна кампанія проти глави держави, висуваються ультиматуми, лунають погрози імпічменту. Щодо останнього, то варто лише уважно почитати Конституцію і стане зрозуміло – дострокових виборів Президента не буде. Згадки про імпічмент – це лише мрії радикальних сил дестабілізувати ситуацію в країні, щоб прийти до влади на хвилі анархії”.

“Віктор ЮЩЕНКО чітко продемонстрував політикам - він не буде слухати мову шантажу. Президент хоче побачити у Верховній Раді відповідальних політиків, яким чужий політичний авантюризм. Така позиція невигідна силам, які роблять ставку на поділ України за всіма можливими ознаками”, - зазначає О.ТРЕТЬЯКОВ.

“Президент України демонструє свою позицію – в Україні будується правова держава, де діє принцип розподілу влад. Незалежно від того, якими будуть коаліції і хто очолюватиме уряди, у президента є необхідні важелі впливу, аби залишатися найвпливовішим політиком і тримати ситуацію під контролем”, - наголосив депутат.

“У Президента є всі можливості задіяти достатньо правових і політичних механізмів для забезпечення національних інтересів України. Саме вірність інтересам держави і народу робить його сильним, а його слово – вирішальним”, - переконаний О.ТРЕТЯКОВ.