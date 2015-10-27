Дві фракції хочуть виборів у Маріуполі й Красноармійську "буквально в перших числах" 2016 року

Про це заявив член фракції "Батьківщина" Сергій Власенко, пише Українська правда.

Він наголосив, що за сценарієм, який відстоюють "Батьківщина" і "Самопоміч", вибори мають відбутися на початку наступного року.

"Наступного року, але буквально в перших числах, це не принципово, чи воно відбудеться 25 грудня, чи 5 січня", - сказав Власенко.

"При цьому ми за те, щоб запустити нову процедуру нових виборів", - наголосив він.

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"Наші колеги наполягають на позиції, які не підлягають законам, мотивуючи це політичною доцільністю. Різниця в тому, що наші колеги пропонують розірвати виборчий процес і назвати 15 листопада днем голосування на виборах 25 жовтня, що є незрозумілим і алогічним", - зазначив він.

"Ми не можемо провести агітацію, створити комісію, а вибори провести через рік. Ми за те, щоб ці вибори, які не відбулися в Маріуполі і в Красноармійську визнати такими, що не відбулися. Можливо для цього потрібно поправити закон", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Рада коаліції не змогла домовитися щодо виборів у Маріуполі і Красноармійську.