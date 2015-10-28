Україна підписала Додатковий протокол до Конвенції про запобігання тероризму

Про це агентству УНІАН повідомили сьогодні в Раді Європи.

«Додатковий протокол тільки що був підписаний Україною, що робить її 19 країною-підписантом», - зазначили в РЄ.

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Підписання протоколу було відкрито 22 жовтня у Ризі. Свої підписи під документом вже поставили сімнадцять країн: Боснія і Герцеговина, Естонія, Франція, Німеччина, Ісландія, Італія, Латвія, Люксембург, Норвегія, Польща, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина і Велика Британія. Протокол разом з Конвенцією про запобігання тероризму також підписав Європейський Союз.

Додатковий протокол до Конвенції про боротьбу з тероризмом визначає, як країни-підписанти можуть спільно протистояти іноземним терористам. Цей Протокол є додатковим інструментом, який може допомогти державам в їх зусиллях щодо профілактики екстремізму і радикалізації, особливо серед молодих людей. Протокол передбачає кримінальну відповідальність за ряд заходів, зокрема, за умисну участь в терористичній групі, проходження підготовки з метою скоєння терактів, поїздки за кордон з метою тероризму та фінансування чи організацію такої подорожі.