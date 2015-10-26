ЗМІ: Євросоюз до кінця тижня призупинить санкції щодо Білорусі

Про це в "Твіттері" повідомив брюссельський кореспондент радіо "Свобода" Рікард Йозвяк. За його інформацією, санкції будуть припинені у відношенні 14 компаній і 171 з 175 фізосіб, які перебувають у списку санкцій.

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"ЄС має намір призупинити свої санкції відносно Білорусі в кінці тижня. Це буде стосуватися всіх 14 компаній і 171 з 175 осіб. Для початку - на 4 місяці", - написав Рікард Йозвяк.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Євросоюз на 4 місяці запланував призупинив санкції щодо Білорусі, в тому числі і щодо президента Олександра Лукашенка після президентських виборів. За інформацією джерел, припинити санкції заплановано відносно 140 білоруських чиновників терміном з кінця жовтня до кінця лютого 2016 року. Таким чином, ці особи зможуть в'їжджати в країни ЄС, а їхні рахунки будуть розморожені.