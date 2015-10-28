"УКРОП" оскаржив рішення ЦВК про непроведення другого туру виборів мера Павлограда
Кандидат від партії "УКРОП" у мери Павлограда (Дніпропетровська область) Євген Тєрєхов подав позов до Київського апеляційного адміністративного суду з вимогою визнати протиправною постанову Центральної виборчої комісії щодо неможливості проведення другого туру виборів мера Павлограда.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав після подачі позову до суду голова партії Геннадій Корбан.
Зокрема, він відзначив необхідність скасування вчорашнього рішення ЦВК, в якому дається рекомендація міськвиборчкому Павлограда не проводити другий тур виборів міського голови.
"Завтра "Опоблок" буде оскаржувати підсумки виборів у зв'язку з тим, що було ось це рішення ЦВК. І для того, щоб уникнути цих наслідків, Євген подав позов... щоб уникнути подібних наслідків вже за результатами другого туру", - заявив Корбан.
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За словами Корбана, на найближчому пленарному тижні депутати "будуть ставити питання в парламенті ребром з приводу відсторонення пана Охендовського і ще семи членів ЦВК".
Разом з тим, він повідомив, що "УКРОП" буде пропонувати на посаду голови ЦВК нинішнього заступника голови комісії Андрія Магеру після відповідних ротацій складу членів ЦВК.
Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 9 членів ЦВК підтримали рішення про те, що другий тур виборів мера Павлограда не може відбутися, оскільки у протоколі територіальної виборчої комісії зазначено, що в місті проживає менше 90 тис. виборців.
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За даними паралельного підрахунку голосів Дніпропетровської обласної організації Комітету виборців України, у другий тур виборів мера Павлограда виходять Євген Тєрєхов ("УКРОП") і Анатолій Вершина ("Опозиційний блок").
Сам Тєрєхов констатував, що "на 30 вересня в Павлограді було виборців 92 856 осіб, у день виборів було 90 255, і вже після виборів на наступний день виявилося, що у нас 89 850 осіб".
КВУ вважає, що ЦВК грубо порушив закон "Про місцеві вибори", скасовуючи другий тур мера Павлограда.