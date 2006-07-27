Єхануров проговорився про час круглого стола

"Круглий стіл" за участю представників парламентських політичних сил, присвячений врегулюванню ситуації, що склалася в країні, відбудеться в четвер.

Про це заявив один з лідерів "Нашої України" Юрій Єхануров, повідомляє Ліга.

За його словами, секретаріат президента вже надав інформацію, що підтверджує проведення такого "круглого столу", і на даний момент уточнюється тільки час його проведення.

За попередньою інформацією, "круглий стіл" відбудеться о 16:00

Українська правда