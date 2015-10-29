У "Самопомочі" пропонують призначити Южаніну замість Насірова головою Фіскальної служби

Про це повідомив депутат фракції «Самопоміч», перший заступник голови Комітету з питань податкової та митної політики Андрій Журжій за підсумками зустрічі представників Комітету із представниками посольств країн «Великої сімки», поінформували УНІАН у прес-службі «Самопомочі».

“Сьогодні, під час зустрічі з представниками посольств «Великої сімки», був презентований проект податкової реформи, напрацьований в комітеті - “Податкова реформа 2016”. Цей проект передбачає фіскальну лібералізацію”, – зазначив народний депутат.

Він констатував, що представникам посольств були презентовані ключові аспекти законопроекту, основні розрахунки, було показано, що бюджет не зазнає втрат, є досить непогані компенсатори.

“Попри те, що у мене і деяких колег є зауваження та доповнення до цього документу, – це все ж таки перший прогресивний крок для того, щоб в Україні відбулася справжня податкова реформа. І ті зміни, які чекає бізнес – можуть бути розпочаті”, – зауважив Журжій.

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З огляду на важливу роль Южаніної в розробці цих напрацювань, депутати «Самопомочі» пропонують призначити її головою Державної фіскальної служби України, підкреслив він.

“Ми будемо обговорювати це питання і в нашій фракції, і з колегами по коаліції. Але з одного боку, враховуючи всі ті прогалини, які є в роботі пана Насірова на сьогодні, і той поступ у розробці концепції податкової реформи, який став можливим не без зусиль пані Южаніної – ми пропонуємо Ніну Петрівну на голову Державної фіскальної служби України”, – констатував він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство юстиції не виключає притягнення до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова у разі, якщо він не виконає доручення уряду й не звільнить вищих чиновників центрального апарату регіональних підрозділів служби, які підпадають під дію норм закону про люстрацію.