Україна не планує подальші переговори з РФ щодо авіасанкцій - Мінінфраструктури

Про це журналістам повідомив заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер на бізнес-форумі в Києві.

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"Не планується. Мені невідомо, щоб планувався наступний раунд", - відповів він на питання журналістів.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Кабінет міністрів України у відповідності з рішенням Ради національної безпеки і оборони ухвалила рішення заборонити польоти 29 російських авіакомпаній, в першу чергу авіакомпаній "Аерофлот", "Трансаеро", "Росія" і "Сибір", в Україну, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових. Заборона почала діяти з 25 жовтня.

Підставою для такого рішення стали багаторазові порушення російськими авіаперевізниками заборони на польоти в окупований Крим. За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, Україна має документальне підтвердження таких порушень. В українському списку санкцій виявилися 29 російських авіакомпаній, 27 з яких незаконно здійснювали польоти в окупований Крим, і дві українські компанії, націоналізовані окупаційною владою Криму.

У відповідь Російська Федерація як "дзеркальні заходи" ввела з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній в міста Росії. Повідомлення про заборону польотів вже отримали три українські авіакомпанії МАУ, "Дніпроавіа" та YanAir.