У Вишгороді керівникові місцевого УКРОПу погрожують фізичною розправою

«Першу скаргу в мене не прийняли, аргументувавши відмову помилками в оформленні документу. Відразу ж ми підготували другу скаргу, яку комісія з величезним незадоволенням, але все ж прийняла та зареєструвала. Після цього на вулиці до мене підійшло кілька невідомих людей та в жорсткій формі, висловлюючись нецензурно, вимагали відкликати скаргу та не лізти в цю справу. Якщо ж я цього не зроблю – порадили бути обережним мені та моїй сім`ї», – розповів керівник Вишгородського УКРОПу Віктор Вознюк.

Ситуація з перерахунком голосів почала загострюватися, коли місцеві партійці зрозуміли, що невідповідність кількості виданих на дільницю і використаних бюлетенів – це не разова технічна помилка. Такі порушення були зафіксовані на трьох дільницях. «Сумарна кількість використаних, зіпсованих та недійсних бюлетенів не збігається із загальною кількістю бюлетенів, отриманих виборчою комісією у ТВК. В деяких випадках розбіжність становить 400 бюлетенів», – уточнює Віктор Вознюк.

Наразі голова Вишгородського штабу УКРОПу написав відповідну заяву в міліцію.