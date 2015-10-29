У Хмельницьку міськраду пройшло 6 партій

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

За даними спостерігачів організації, результати підрахунку голосів Хмельницькою міською ТВК виявилися такими: Симчишин та Чернилевський дістали найбільшу кількість голосів – 21554 (24,17%) та 21016 (23,57%) відповідно.

Саме ці кандидати змагатимуться за крісло міського голови у другому турі виборів 15 листопада. Загалом на виборах очільника міста голоси віддали 89179 містян.

При цьому кандидат від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Сергій Мандзій отримав 15,91% (14188 голосів), кандидат ВО "Батьківщина" Олег Лукашук - 14,66% (13070 голосів), кандидат "Об’єднання "Самопоміч" Юрій Самолюк - 10,19% (9091 голос). Інші кандидати отримали значно менше голосів (менше 4%).

До Хмельницької міської ради пройшло шість партій. Зокрема, "Свобода" отримала результат 17,61%, "Самопоміч" - 15,4%, БПП "Солідарність" - 12,03%, партія "За конкретні справи" - 11,57%, "Батьківщина" - 10,42%, ПОРУЧ - 6,64%.

Серед політсил, що до міськради не пройшли, найбільший результат отримали УКРОП (4,59%), та Радикальна партія Олега Ляшка (4,16%).