У Хмельницьку міськраду пройшло 6 партій
В свою чергу у другий тур виборів міського голови Хмельницького вийшли кандидат від ВО "Свобода" Олександр Симчишин та самовисуванець Костянтин Чернилевський.
Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.
За даними спостерігачів організації, результати підрахунку голосів Хмельницькою міською ТВК виявилися такими: Симчишин та Чернилевський дістали найбільшу кількість голосів – 21554 (24,17%) та 21016 (23,57%) відповідно.
Саме ці кандидати змагатимуться за крісло міського голови у другому турі виборів 15 листопада. Загалом на виборах очільника міста голоси віддали 89179 містян.
При цьому кандидат від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Сергій Мандзій отримав 15,91% (14188 голосів), кандидат ВО "Батьківщина" Олег Лукашук - 14,66% (13070 голосів), кандидат "Об’єднання "Самопоміч" Юрій Самолюк - 10,19% (9091 голос). Інші кандидати отримали значно менше голосів (менше 4%).
До Хмельницької міської ради пройшло шість партій. Зокрема, "Свобода" отримала результат 17,61%, "Самопоміч" - 15,4%, БПП "Солідарність" - 12,03%, партія "За конкретні справи" - 11,57%, "Батьківщина" - 10,42%, ПОРУЧ - 6,64%.
Серед політсил, що до міськради не пройшли, найбільший результат отримали УКРОП (4,59%), та Радикальна партія Олега Ляшка (4,16%).