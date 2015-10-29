Коаліція так і не змогла домовитися щодо виборів у Маріуполі та Красноармійську - нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник фракції партії “Блок Петра Порошенка” Ігор Кононенко в коментарі журналістам.

“Немає згоди коаліції щодо того законопроекту, який був запропонований нашою фракцією, і немає інших пропозицій, які були б узгоджені з Конституцією”, - зазначив він.

При цьому він додав, що позиція фракції “Самопоміч” не сформульована і не знайшла свого відображення в законопроекті, з приводу якого могла б вестися дискусія.

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Кононенко зазначив, що для ухвалення рішення щодо проведення виборів у Маріуполі та Красноармійську 15 листопада в парламенті знайдеться 226 голосів. Водночас він наголосив, що фракція «БПП» хоче, щоб було консолідоване рішення коаліції, тобто щоб не було голосування поза межами коаліції, за участю “Опозиційного блоку”.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2015 року Територіальні виборчі комісії Маріуполя та Красноармійська відмовились передавати дільничним виборчим комісіям бюлетені, надруковані "Приазовським робочим", через їх пошкодження, а також помилки в них. Відповідно, виборці Маріуполя та Красноармійська не змогли взяти участь у місцевих виборах.

Рада коаліції провела вже кілька засідань щодо призначення виборів у Маріуполі та Красноармійську, однак домовитися так і не змогла.