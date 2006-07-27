Круглий стіл під загрозою?

Лідер фракції СПУ Василь ЦУШКО заявляє, що круглий стіл за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА і керівників парламентських фракцій відбудеться лише тоді, коли в рамках переговорів антикризової коаліції за участю блоку «Наша Україна» буде вироблено конкретний документ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

В.ЦУШКО зазначив, що планується виробити документ під назвою «Пакт єдності», а також меморандум між політичними силами у разі досягнення домовленості щодо створення широкої коаліції.

«Я думаю, що це буде меморандум про створення коаліції національної єдності», - сказав він.

Відповідаючи на питання журналістів, чи може сьогодні відбутися круглий стіл, В.ЦУШКО відповів: «Можливо, якщо добре і оперативно попрацюємо».

Він також повідомив, що сьогодні відбувся попередній обмін думками і після невеликої перерви почнуться переговори над створенням документа.

В.ЦУШКО також повідомив, що від «Нашої України» в переговорах беруть участь Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, Анатолій КІНАХ, Роман ЗВАРИЧ, Петро ПОРОШЕНКО; від СПУ – В.ЦУШКО і Ярослав МЕНДУСЬ; від Партії регіонів – Андрій КЛЮЄВ, Раїса БОГАТИРЬОВА, Микола АЗАРОВ; від КПУ – Петро ЦИБЕНКО, Леонід ГРАЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада антикризової коаліції запропонувала «Нашій Україні» офіційно почати переговори про розширення коаліції.

Також сьогодні о 16.00 в Секретаріаті Президента України за ініціативою глави держави відбудеться загальнонаціональний круглий стіл з метою розв`язання парламентської кризи неконфронтаційним шляхом.

У заході візьмуть участь голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ, лідери всіх парламентських фракцій: Роман БЕЗСМЕРТНИЙ («Наша Україна»), Петро СИМОНЕНКО (Комуністична партія), Юлія ТИМОШЕНКО (БЮТ), Василь ЦУШКО (Соціалістична партія), Віктор ЯНУКОВИЧ (Партія регіонів), а також громадські діячі.

У прес-службі Президента агентству УНІАН повідомили, що станом на 12.30 зміни щодо проведення круглого столу не вносилися і відповідний оргкомітет продовжує його готувати.