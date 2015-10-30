Московський суд почав засідання щодо запобіжного заходу для директорки української бібліотеки

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, засідання суду почалося о 21:00 за московським часом.

Шаріну, пристібнуту наручником до співробітника поліції, завели до зали суду.

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"Суд повинен у всьому розібратися, ця історія не може тривати так довго, без кінця, повинно бути якесь рішення", - підкреслила вона.

Шаріна заявила, що очікує від суду справедливості.

"Розраховую нині на справедливість. Я нічого не зробила протиправного. Я в цьому впевнена", - сказала вона.

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