Московський суд почав засідання щодо запобіжного заходу для директорки української бібліотеки
20:15, 30 жовтня 2015Політика
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Таганський районний суд Москви почав розгляд клопотання слідства про запобіжний захід для директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної.
Суд почав засідання з обрання Шаріній запобіжного заходу / УНІАН
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, засідання суду почалося о 21:00 за московським часом.
Шаріну, пристібнуту наручником до співробітника поліції, завели до зали суду.
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"Суд повинен у всьому розібратися, ця історія не може тривати так довго, без кінця, повинно бути якесь рішення", - підкреслила вона.
Шаріна заявила, що очікує від суду справедливості.
"Розраховую нині на справедливість. Я нічого не зробила протиправного. Я в цьому впевнена", - сказала вона.
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