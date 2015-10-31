"Ми готуємося та чистимо зброю": Ярош відреагував на затримання Корбана
Лідер "Правого сектора", народний депутат України Дмитро Ярош вважає президента України Петра Порошенка і генерального прокурора Віктора Шокіна причетними до затримання лідера партії "Українське об'єднання патріотів – УКРОП" Геннадія Корбана.
Про це він повідомив у Facebook.
Зокрема, він звернув увагу, що до затримання представників добровольчих батальйонів, "Правого сектора", "Свободи", депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука, додалися затримання представників партії "УКРОП".
"Таке враження, що у владі є ті, які дуже хочуть продовження і завершення Революції. Мабуть, це "справжні революціонери" Порошенко і Шокін. Слова "не розгойдуйте державний човен" тепер з упевненістю можна спрямувати до них", - заявив Ярош.
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На його переконання, у ситуації із затриманням Корбана згадується давня народна мудрість: "Якщо Бог хоче когось покарати, то відбирає розум".
Ярош заявив: "Ми ж готуємося та чистимо зброю. Величне свято Архистратига Михаїла наближається. А з допомогою Небесного Воїнства у нас, українців, завжди все виходить...".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.
Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана і Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради "УКРОП" Бориса Філатова.
За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.
В СБУ і ГПУ підтвердили арешт Корбана і заявили, що підозрюють його у створенні злочинного угруповання.