СБУ перевіряє причетність Медведчука до підкупу виборців у Києві

Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ та прокуратура Києва створили 48 оперативно-слідчих груп для виявлення та документування спроб та фактів підкупу виборців під час передвиборчої кампанії в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в Києві повідомив т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, такі групи діятимуть протягом 18-25 травня.

В контексті цього, він поінформував, що за результатами заходів СБУ встановлено, що під час виборчої кампанії в Києві найбільш небезпечним порушенням є системна організація підкупу виборців, яка має назву як виборча технологія «Вавилон».

Як зауважив керівник СБУ, очолюване ним відомство перевіряє причетність до замовлення у російських піар-технологів цієї технології громадянином України Віктором МЕДВЕДЧУКОМ.

Як зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, на сьогоднішній день вже опитано 500 осіб, які причетні до цієї політтехнології. Також буде опитано і вказаного громадянина, після чого за результатами цього питання стосовно нього буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

В контексті сказаного, В.НАЛИВАЙЧЕНКО зауважив, що ця політтехнологія використовується більшістю політичних сил, які беруть участь у київських виборах, за винятком «Нашої України».

Як він повідомив, завдяки вжитим СБУ заходам, на сьогодні у агітаторів вилучено 500 компакт-дисків агітаційного характеру, які містять наклепницькі матеріали. Ці диски надіслано до прокуратури м. Києва, відповідно з матеріалами та київської міської ТВК.

Наводячи факти незаконних дій під час агітації, В.НАЛИВАЙЧЕНКО поінформував, що 17 травня було задокументовано та припинено факти роздавання виборцям продуктових наборів та виплату грошей студентам Національного медуніверситету (розповсюджувалася на користь БЮТ), КПІ (розповсюджувалась на користь Блоку Чернорвецького), Національного авіаційного університету та Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого (розповсюджувалася на користь Блоку Литвина).

Крім того, СБУ направила до прокуратури столиці матеріали про роздачу 18 травня біля станції метро «Політехнічний інститут» продуктових наборів в пакетах з логотипами Блоку Омельченка.

Разом з тим, СБУ направила до Київської міської ТВК 12 письмових повідомлень про використання друкованих агітаційних матеріалів, виготовлених з порушенням визначених законодавством норм.

Виходячи із викладеного, СБУ звертається до організаторів корупційних оборудок з попередженням про кримінальну відповідальність за такі порушення, зокрема, 6 матеріалів з цього приводу вже надіслано до прокуратури для прийняття процесуального рішення відповідно до КПК України.

Водночас, СБУ звертається до громадян з закликом не надавати, незважаючи на будь-які обіцянки, будь-кому свої паспортні документи або ж їх копії.

Таким чином, як наголошують в СБУ, громадяни убезпечать себе від кримінальних дій щодо їхнього приватного майна та місць постійного проживання.

Як зауважив у своєму виступі В.НАЛИВАЙЧЕНКО, на даний час в Києві створено спільний штаб, до якого входять працівники СБУ, прокуратури міста, ГУ МВС України в м. Києві, які налагодили взаємодію з членами Київської міської ТВК.

Також співробітники СБУ звертаються до громадян в разі виявленні порушень виборчого законодавства інформувати СБУ за телефонами цілодобової гарячої лінії: 226-32-32 та 256-95-60.