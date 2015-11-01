УКРОП: Політичні репресії проти партії грають на руку "Опоблоку"

Події, які зараз відбуваються навколо партії УКРОП та її лідера, – це спроба відвернути увагу від другого туру виборів у Дніпропетровську та Павлограді з тим, щоб «Опоблок» міг взяти реванш в області. Таку думку на прес-конференції в агентстві УНІАН висловив член політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Денис Борисенко.

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На думку Дениса Борисенка, переслідування Геннадія Корбана є політично вмотивованим, про що свідчить той факт, що «ні в місті Києві, ні в місті Дніпропетровську суди не хочуть брати на себе політичної відповідальності за рішення, тому влада робить все для того, щоб цю справу перенести в Чернігів». Член політради партії УКРОП нагадав, що ця політсила вже стикалася з винесенням тамтешніми судами явно замовних рішень.

Денис Борисенко повідомив, що члени партії по всій країні зайняли дуже активну позицію: багато хто хоче приїхати до Києва для захисту прав партії та її лідера. Крім того, підтримку УКРОПу висловили багато інших політичних партій-партнерів із демократичного табору. За словами Борисенка, очевидно, що владі дуже не подобається поява реального опозиційного руху в Україні.

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У той же час Денис Борисенко акцентував на тому, що УКРОП – це не лідерська партія: «У нас партією керує політрада, тому спроби влади зупинити діяльність нашої партії шляхом вибивання наших лідерів не матимуть жодного успіху, тому що політрада працює, все на місці, рішення приймаються, партія далі розвивається, ми дуже щільно й серйозно будемо далі займатися мобілізацією і прийомом нових членів до лав нашої партії по всій Україні».

За словами члена політради УКРОПу, охочих вступити в партію дуже багато.