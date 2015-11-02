Заступник генсека ООН сьогодні прибуде в Україну з офіційним візитом

Про це повідомляється на офіційному сайті ООН.

Він має намір провести зустрічі з представниками уряду, гуманітарних організацій і дипломатичного корпусу. У програмі візиту - поїздка на схід України і зустрічі з внутрішньо переміщеними особами.

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«Він збирається відвідати райони на сході України з тим, щоб особисто ознайомитися з гуманітарною ситуацією, в якій опинилися особи, постраждалі внаслідок кризи", - йдеться в заяві з приводу майбутнього візиту, який завершиться 4 листопада.