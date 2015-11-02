Заступник генсека ООН сьогодні прибуде в Україну з офіційним візитом

03:03, 02 листопада 2015
Політика
135 0

2 листопада в Україну з офіційним візитом прибуде заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, Координатор надзвичайної допомоги Стівен О'Брайєн.

un.org

Про це повідомляється на офіційному сайті ООН.

Він має намір провести зустрічі з представниками уряду, гуманітарних організацій і дипломатичного корпусу. У програмі візиту - поїздка на схід України і зустрічі з внутрішньо переміщеними особами.

Читайте такожУкраїна в раді безпеки ООН не дозволить піти в тінь питань Криму і Донбасу - МЗС

«Він збирається відвідати райони на сході України з тим, щоб особисто ознайомитися з гуманітарною ситуацією, в якій опинилися особи, постраждалі внаслідок кризи", - йдеться в заяві з приводу майбутнього візиту, який завершиться 4 листопада.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter