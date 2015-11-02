Гройсман виступив за зміну складу ЦВК

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман вважає, що склад Центральної виборчої комісії необхідно змінити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

“ЦВК треба замінити. Я очікую, що всі фракції парламенту внесуть пропозиції, і ці пропозиції будуть подані до Верховної Ради”, - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, у червні 2014 року закінчився строк повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії, яких було призначено на посади у 2007 році.

Подання про призначення нових членів ЦВК вносить до парламенту президент після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.