Гройсман виступив за зміну складу ЦВК
13:56, 02 листопада 2015Політика
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Гройсман очікує, що всі фракції парламенту внесуть пропозиції, і ці пропозиції будуть подані до Верховної Ради.
Гройсман пропонує змінити склад ЦВК / Фото УНІАН
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман вважає, що склад Центральної виборчої комісії необхідно змінити.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.
“ЦВК треба замінити. Я очікую, що всі фракції парламенту внесуть пропозиції, і ці пропозиції будуть подані до Верховної Ради”, - сказав Гройсман.
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Як повідомляв УНІАН, у червні 2014 року закінчився строк повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії, яких було призначено на посади у 2007 році.
Подання про призначення нових членів ЦВК вносить до парламенту президент після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.
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