ЦВК встановила усіх мерів міст обласного значення в Харківській області
Центральна виборча комісія закінчила встановлення результатів голосування за мерів міст обласного значення на Харківщині.
Як передає кореспондент УНІАН, результати голосування оприлюднені на сайті ЦВК.
Міським головою Харкова обраний висуванець партії "Відродження", чинний мер Геннадій Кернес, за якого проголосували понад 318,5 тис. мешканців міста (65,8% голосів).
Мером міста Ізюм обраний висуванець партії "Нові обличчя" Валерій Марченко. За нього проголосували майже 4,6 тис. мешканців міста (31,5% голосів), Куп'янська - висуванець партії "Відродження" Олег Войтюк, за якого проголосували майже 11,6 тисяч виборців (67,6%); Лозової - самовисуванець Сергій Зеленський, за нього віддали голоси більше 9,2 тис. виборців (46,1%); Люботина - висуванець "БПП "Солідарність" Леонід Лазуренко, якого підтримали більше 2,4 тис. осіб (32,4%); Первомайська - висуванець ВО "Батьківщина" Микола Бакшеєв, за якого проголосували майже 6,5 тис. виборців (61,1%); Чугуєва - висуванець партії "Наш край" Галина Мінаєва, за неї проголосували майже 7,7 тис. мешканців міста (63,3%).
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Як повідомляв УНІАН, міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що заяви "Опозиційного блоку" про наміри оскаржити результати виборів у Харківській області зроблені "від лукавого" і є не більш ніж "технологією незгоди" цієї політичної сили з низьким результатом виборів у регіоні.
Він також висловив думку, що "Опозиційний блок" відмовиться від ідеї оскаржити результати виборів у Харківській області в судовому порядку.