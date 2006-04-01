Підсумки голосування до Севастопольської міськради

Блок мера Севастополя на виборах у міськраду із 6,45% голосів посів третє місце

Севастополь. 1 квітня. УНІАН. Севастопольська міська територіальна виборча комісія пізно увечері 31 березня затвердила підсумки голосування до міської ради, згідно з якими, перші три місця посіли Партія регіонів, Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” та «Блок Сергія Іванова «За Севастополь».

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з ухваленим протоколом МТВК, Партія регіонів набрала 43,69% (89 тис. 835 голосів), Блок Н.Вітренко - 8,24% (16 тис. 946 голосів), блок голови міської державної адміністрації Сергія Іванова - 6,45% (13 тис. 257 голосів), «Руський блок» - 5,24% (10 тис. 781 голосів), КПУ - 4,77% (9 тис. 818 голосів), «Блок Сергія Кондратевського» - 3,88% (7 тис. 985 голосів).

Серед тих, хто не ввійшов до міської ради, але був близьким до цього - Блок Юлії Тимошенко - 2,68% (5 тис. 524 голосів). Крім того, 5 тис. 378 голосів набрав блок «Мій вибір - Севастополь», 4 тис. 312- Народний блок Литвина, 3 тис. 152 – “Опозиційний блок НЕ ТАК», 2 тис. 572 - СПУ, 2 тис. 913 - «Блок Валентина Борисова» (чинний голова міської ради - УНІАН), 1 тис. 697 - блок «Наша Україна».

Кількість отриманих у Севастополі на виборчі дільниці бюлетенів становила 307 тис. 202. В списки виборців всього було внесено 305 тис. 659 осіб. Кількість виборців, які отримали бюлетені – 205 тис. 773. Взяли участь у виборах 205 тис. 614 виборців. Не використаних бюлетенів залишилося 100 тис. 249. Недійсних бюлетенів – 4 тис. 148.

Севастопольців, які голосували, і при цьому нікого не підтримали – 4 тис. 235.