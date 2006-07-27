Пройде церемонія закриття виставки японського каліграфа Рюсекі Морімото

19-00 - Відбудеться церемонія закриття персональної виставки японського каліграфа Рюсекі Морімото. У церемонії закриття візьме участь Р.Марімото. Організатори виставки - галерея «Да Вінчи» спільно з Центром українсько-японської співпраці «Сакура» за підтримки Фонду «Мрії збуваються», Суспільства «Україна-Японія» і Київського національного університету імені Тараса Шевченка (галерея Da Vinci , вул. Б.Хмельницкого, 17/52). Телефон: 8 (067) 504-50-72, е-mail: japan4you@ukr.net.

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