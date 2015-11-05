До Дніпропетровської обласної ради пройшли кандидати семи партій

До Дніпропетровської обласної ради пройшли кандидати семи партій.

Як передає кореспондент УНІАН, про свідчать офіційні дані обласної виборчої комісії. До облради пройшли «Опозиційний блок» з 33,82% голосів виборців (46 депутатських мандатів), «УКРОП» -18,31% (25 мандатів), БПП «Солідарність» - 10,27% (14 мандатів), «Відродження» - 7,82% (10 мандатів), ВО «Батьківщина» - 6,64% (9 мандатів), «Радикальна партія Олега Ляшка»-6,06% (8 мандатів). Також 8 депутатських мандатів отримала «Самопоміч» з 5,69% голосів виборців. Читайте такожЦВК опублікувала результати першого туру у Львові Як повідомляв УНІАН, у виборах до Дніпропетровської облради брали участь 13 партій.

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