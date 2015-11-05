До Дніпропетровської обласної ради пройшли кандидати семи партій
04:36, 05 листопада 2015Політика
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До Дніпропетровської обласної ради пройшли кандидати семи партій.
До Дніпропетровської обласної ради пройшли кандидати семи партій / фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про свідчать офіційні дані обласної виборчої комісії.
До облради пройшли «Опозиційний блок» з 33,82% голосів виборців (46 депутатських мандатів), «УКРОП» -18,31% (25 мандатів), БПП «Солідарність» - 10,27% (14 мандатів), «Відродження» - 7,82% (10 мандатів), ВО «Батьківщина» - 6,64% (9 мандатів), «Радикальна партія Олега Ляшка»-6,06% (8 мандатів). Також 8 депутатських мандатів отримала «Самопоміч» з 5,69% голосів виборців.
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Як повідомляв УНІАН, у виборах до Дніпропетровської облради брали участь 13 партій.
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