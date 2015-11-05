ГПУ допитала Королевську, Новинський та Вілкул вирушать на допит сьогодні

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський розповів hromadske.tv, що повістку він отримав у комітеті, на допит до Генпрокуратури піде сьогодні о 14:00.

У свою чергу, Наталія Королевська повідомила, що повістку вона не отримувала, але у ГПУ вже побувала.

«Повістка до мене не дійшла. Я сама ходила до слідчого ГПУ. Проходжу як свідок по справі щодо діяльності компанії у Львівській області», - розповіла вона.

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Проте вона відмовилась уточнонювати, якої саме компанії.

За попередньою інформацією, Олександр Вілкул прийде на допит об 11:00.

ГПУ викликала на допит народних депутатів від Опозиційного блоку - Наталю Королевську, Олександра Вілкула, а Вадима Новинського до МВС.

МВС повідомило, що народного депутата від фракції Опозиційний блок Вадима Новинського допитають у рамках розслідування, пов'язаного з конфліктом бенефіціарів торгівельної мережі Амстор.