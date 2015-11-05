В ЄС заявили, що фінансування створення антикорупційної прокуратури залежить від ситуації з "четвіркою Шокіна"

15:45, 05 листопада 2015
Політика
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Представництво Європейського союзу повідомило українській владі, що фінансування створення антикорупційної прокуратури залежить від ситуації з "четвіркою Шокіна".

REUTERS

Про це стало відомо під час засідання конкурсної комісії в четвер, 5 листопада, пише Європейська правда.

Під час цієї події голова комісії Катерина Левченко прочитала лист, що надійшов від представництва.

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"ЄС і надалі готовий підтримувати зусилля України щодо боротьби з корупцією, оскільки це лишається ключовим пріоритетом порядку денного співпраці України та ЄС", - йдеться в документі.

Однак, як зазначається, довіра до кінцевого результату цієї процедури залежить від цілісності та гідності довіри всіх кроків, які ведуть до такого результату.

Копія листа з представництва ЄС / eurointegration.com.ua

"Тому ми дуже сподіваємося, що наша занепокоєність щодо деяких осіб, які братимуть участь у виборі (кандидатів), знайде необхідну реакцію, що дозволить завершення технічної частини відбору за допомогою Євросоюзу", - йдеться в листі.

Як відомо, створення незалежної антикорупційної прокуратури – одна з ключових вимог для встановлення безвізового режиму України з ЄС, а також надання значної допомоги ЄС Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше посол ЄС в Україні Ян Томбінський написав листа до МЗС України, в якому вимагає замінити "четвірку Шокіна".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генпрокурор України Віктор Шокін відмовився виконувати пункти Плану дій з візової лібералізації, чим поставив під загрозу можливе скасування віз до ЄС.

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