В ЄС заявили, що фінансування створення антикорупційної прокуратури залежить від ситуації з "четвіркою Шокіна"

Про це стало відомо під час засідання конкурсної комісії в четвер, 5 листопада, пише Європейська правда.

Під час цієї події голова комісії Катерина Левченко прочитала лист, що надійшов від представництва.

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"ЄС і надалі готовий підтримувати зусилля України щодо боротьби з корупцією, оскільки це лишається ключовим пріоритетом порядку денного співпраці України та ЄС", - йдеться в документі.

Однак, як зазначається, довіра до кінцевого результату цієї процедури залежить від цілісності та гідності довіри всіх кроків, які ведуть до такого результату.

"Тому ми дуже сподіваємося, що наша занепокоєність щодо деяких осіб, які братимуть участь у виборі (кандидатів), знайде необхідну реакцію, що дозволить завершення технічної частини відбору за допомогою Євросоюзу", - йдеться в листі.

Як відомо, створення незалежної антикорупційної прокуратури – одна з ключових вимог для встановлення безвізового режиму України з ЄС, а також надання значної допомоги ЄС Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше посол ЄС в Україні Ян Томбінський написав листа до МЗС України, в якому вимагає замінити "четвірку Шокіна".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генпрокурор України Віктор Шокін відмовився виконувати пункти Плану дій з візової лібералізації, чим поставив під загрозу можливе скасування віз до ЄС.