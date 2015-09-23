Активісти вимагали від Шокіна замінити представників комісії з обрання антикорупційного прокурора

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 активістів провели мітинг біля будівлі ГПУ.

Вони привезли під її стіни імпровізоване опудало генпрокурора України з величезним носом. За словами організаторів акції, це символізує те, що «Шокін забрехався».

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Активісти вимагали від Шокіна не вводити в оману президента та громадськість заявами про те, що ЄС не має претензій до делегованих ним 4 представників до конкурсної комісії з обрання антикорупційного прокурора.

Протестувальники вкотре звернулися до Шокіна з вимогою замінити четвірку кандидатів на людей, щодо яких не буде публічних підозр у корупції або зловживанні службовими обов’язками.

Так, вони пропонують генпрокурору делегувати на заміну власної четвірки кандидатів, номінованих Верховною Радою, які набрали найбільше голосів депутатів під час рейтингового голосування, проте не потрапили у список із 7 осіб, делегованих парламентом.

Як відомо, відсутність антикорупційної прокуратури заважає запустити роботу Національного антикорупційного бюро і створює одну із ключових перешкод для впровадження безвізового режиму із ЄС.