Активісти вимагали від Шокіна замінити представників комісії з обрання антикорупційного прокурора

11:40, 23 вересня 2015
Суспільство
369 0

Активісти Центру протидії корупції, Автомайдану та інших громадських організацій пікетували Генеральну прокуратуру України з вимогою до генпрокурора Віктора Шокіна замінити чотирьох представників до складу комісії з проведення конкурсу на заміщення адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі на людей, які викликають довіру в громадянського суспільства.

Активисты собрались под зданием ГПУ / Украинская правда

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 активістів провели мітинг біля будівлі ГПУ.

Вони привезли під її стіни імпровізоване опудало генпрокурора України з величезним носом. За словами організаторів акції, це символізує те, що «Шокін забрехався».

Читайте такожШокін підписав наказ про створення антикорупційної прокуратури

Активісти вимагали від Шокіна не вводити в оману президента та громадськість заявами про те, що ЄС не має претензій до делегованих ним 4 представників до конкурсної комісії з обрання антикорупційного прокурора.

Протестувальники вкотре звернулися до Шокіна з вимогою замінити четвірку кандидатів на людей, щодо яких не буде публічних підозр у корупції або зловживанні службовими обов’язками.

Украинская правда

Так, вони пропонують генпрокурору делегувати на заміну власної четвірки кандидатів, номінованих Верховною Радою, які набрали найбільше голосів депутатів під час рейтингового голосування, проте не потрапили у список із 7 осіб, делегованих парламентом.

Як відомо, відсутність антикорупційної прокуратури заважає запустити роботу Національного антикорупційного бюро і створює одну із ключових перешкод для впровадження безвізового режиму із ЄС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter