У Шокіна кажуть, що Лукаш повернулась в Україну і була затримана в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко на брифінгу в Києві.

"Вона повернулася в Україну та була затримана у місті Києві", - заявив він.

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Довідка УНІАН. 28 травня 2014 року в прокуратурі Києва заявили, що зареєстрували кримінальні провадження за фактами вчинення протиправних дій екс-міністром юстиції Лукаш.

За даними відомства, внесено відомості до ЄРДР про вчинення Лукаш кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 2 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), пов’язаних з припиненням роботи всіх єдиних та державних реєстрів інформаційної мережі Міністерства юстиції України.

Лукаш у жовтні 2013 року, обіймаючи посаду міністра юстиції, надала вказівку т.в.о. генерального директора ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції внести незаконні зміни до комп’ютерних програм, що забезпечують функціонування єдиних і державних реєстрів. Внаслідок таких дій в роботі реєстрів відбулись збої, що призвело до несанкціонованого блокування інформації та спотворення процесу її обробки.