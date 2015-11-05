Порошенко заявив про "життєву важливість" єдності ЄС для України

Як повідомила прес-служба глави держави, про це президент України Петро Порошенко заявив під час зустрічі з делегацією Європейського парламенту, яка прибула до Києва для участі у Другому засіданні парламентського комітету.

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Порошенко, зокрема, наголосив під час зустрічі, що Україна наполегливо втілює у життя програму реформ у відповідності до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та потребує єдності та солідарності з боку Європейського Союзу як щодо поступу реформ, так і щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі.

«Єдність Європейського Союзу життєво важлива для нас», – наголосив Порошенко.

Глава держави подякував європейським парламентаріям за послідовну підтримку України, насамперед у відстоюванні територіальної цілісності і суверенітету нашої держави та звільненні українських громадян, незаконно утримуваних на території Росії.

Президент особливо відзначив важливість міжнародної єдності щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі.

Глава держави та члени делегації Європейського парламенту обговорили прогрес України у виконанні зобов’язань у рамках Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС у світлі розгляду Верховною Радою України пакета відповідних законів, прискорення ратифікації Угоди про асоціацію, а також підготовку до започаткування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року.

Євродепутати запевнили, що Європейський парламент готовий підтримати рішення про надання Україні безвізового режиму у разі позитивної оцінки Європейською Комісією виконання Україною відповідних рекомендацій, а також активно допомагати у контексті проведення консультативного референдуму в Королівстві Нідерланди щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Україною.

Глава держави, крім того, вручив орден «За заслуги» III ступеня членам делегації Європейського парламенту – депутатам Європейського парламенту співголові Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Андрею Плєнковічу, Петрасу Ауштрявічіусу та Марку Демесмакеру за їх вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, популяризацію її історичної спадщини і сучасних надбань.