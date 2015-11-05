Закон про вибори у Маріуполі та Красноармійську може бути ухвалений завтра - Кононенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав у коментарі журналістам.

“Маріуполь спробуємо проголосувати завтра, якщо буде єдність в залі щодо голосів. Бо по Маріуполю у нас, на жаль, у вівторок вже буде, щодо 15 листопада, буде вже пізно”, - сказав Кононенко.

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Водночас він запевнив, що “по візовому у нас дедлайн ще дозволяє проголосувати у вівторок”.

“Комітети допрацюють, бо дійсно там багато речей було внесено з голосу і, зрозуміло, позиція депутатів, що з голосу, не бачачи текстів, не захотіли голосувати”, - сказав депутат і додав, що комітети завтра та в понеділок працюватимуть над законопроектами, які було направлено на повторне друге читання.

Крім того він зазначив, що 10 листопада розглядатиметься і законопроект щодо ренти на газ.

Відповідаючи на запитання стосовно того, що нинішній пакет щодо безвізового режиму мав бути проголосований до 9 листопада, Кононенко сказав: “Було спілкування з міністром юстиції, він сказав, що ми зараз проголосували поправки, ми показали, що ми працюємо над цим законопроектом. І є бачення, що якщо ми проголосуємо 10, то нічого страшного не буде”.