Фракція "Батьківщини" відмовляється брати участь у засіданнях Ради, поки Тетерук не складе повноваження

Про це йдеться в заяві партії. У повідомленні політсили нагадується, що "у четвер, 5 листопада, після засідання Верховної Ради, біля кабінету спікера депутат з фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук вдарив скляною пляшкою по голові нашу колегу, депутата від «Батьківщини» Олександру Кужель".

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"Перед цим, - повідомляють у Батьківщині», - Тетерук дозволив собі образливі висловлювання на адресу фракції «Батьківщина» та грубо образив особисто Олександру Володимирівну".

У заяві наголошується, що "62-річна Олександра Кужель – одна з найбільш шанованих українських політиків, автор багатьох реформ у сфері підприємництва, активний, мудрий і досвідчений народний депутат".

"Уперше за 24 роки в стінах українського парламенту чоловік підняв руку на жінку. Особливої ганьби інциденту додає те, що "чоловік" Тетерук називає себе офіцером", - заявляють у "Батьківщині" і додають: "Імовірно, нам і суспільству треба було уважніше поставитися до того факту, що ця людина здобула військову освіту у Москві і 5 років служила в російській армії".

За даними "Батьківщини" Олександра Кужель отримала струс мозку і зараз нею займаються лікарі.

"Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури України негайно зробити подання про позбавлення Тетерука депутатської недоторканості та заарештувати його. Ми вважаємо, що фракція "Народний фронт", яка провела негідника до Верховної Ради, має позбавити його депутатського мандата. І поки ця людина залишається народним депутатом, ми як фракція «Батьківщина» не вважаємо за можливе брати участь у засіданнях Верховної Ради", - йдеться в заяві "Батьківщини".