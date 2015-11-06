Фракція "Батьківщина" залишила сесійну залу ВР

Як передає кореспондент УНІАН, як тільки почалася година запитань до уряду, ця фракція залишила сесійну залу.

Як відомо, у "Батьківщині" заявили, що фракція не буде брати участі у засіданнях ВР, поки народний депутат Андрій Тетерук (фракція "Народний фронт") не складе з себе депутатські повноваження.

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У свою чергу Тетерук заявив, що він не бачить підстав для цього. Однак він висловив готовність співпрацювати з правоохоронними органами з розслідування інциденту 5 листопада між ним і народним депутатом від "Батьківщини" Олександрою Кужель.