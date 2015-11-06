ГПУ: Лукаш дає пояснення у справі про злочини проти Майдану як свідок

Колишній міністр юстиції Олена Лукаш дає пояснення у справі про злочини проти Майдану як свідок.

Про це в коментарі УНІАН повідомив начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

«Підозр по злочинах проти Майдану немає, вона там як свідок і має дещо пояснити», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними ГПУ, Лукаш, яка перебувала у розшуку, повернулась в Україну і була затримана в Києві.

Речник СБУ Олена Гітлянська 5 листопада на брифінгу в Києві заявляла, що предметом дослідження правоохоронців стануть заяви екс-міністра юстиції Олени Лукаш під час Майдану та візовані нею «диктаторські закони 16 січня».

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Прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко на брифінгу заявив, що Лукаш підозрюється у розкраданні більш як 2,5 млн грн з державного бюджету під час реалізації загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Також він повідомив, що Лукаш вручать підозру та звернуться до суду щодо обрання їй запобіжного заходу.

Лукаш була оголошена у розшук. Датою зникнення Лукаш вказано 28 липня 2015 року.

Крім того, 28 травня 2014 р. у прокуратурі Києва заявили, що зареєстрували кримінальні провадження за фактами вчинення протиправних дій екс-міністром юстиції Лукаш.

За даними відомства, внесено відомості до ЄРДР про вчинення Лукаш кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 2 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), пов’язаних з припиненням роботи всіх єдиних та державних реєстрів інформаційної мережі Міністерства юстиції України.