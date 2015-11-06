СБУ: Лукаш весь час перебувала в Києві, але не виходила на контакт із слідством

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, Олена Лукаш за весь час розслідування не виходила на контакт зі слідством. "Саме тому Генпрокуратурою було прийнято рішення оголосити колишнього міністра юстиції в розшук, про що була розміщена інформація на сайті МВС", - зазначила Гітлянська.

Зазначається, що після проведення оперативно-розшукових заходів, співробітники Служби безпеки України з’ясували, що Олена Лукаш переховується на території приватного маєтку в Києві, який оформлений на одного з членів її родини. Виходячи з цього, було прийнято відповідне процесуальне рішення щодо затримання Лукаш та вжито оперативні заходи з його реалізації.

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"Тільки після появи на її подвір’ї та біля будинку співробітників Служби, Олена Лукаш заявила про готовність співпрацювати зі слідством. СБУ сподівається, що це було зроблено щиро і не є добре прорахованим кроком з боку екс-міністра, для створення іміджу чергової "жертви правового свавілля"", - наголошується в повідомленні.

Гітлянська також зазначила, що "якби Олена Лукаш дійсно добровільно вирішила співпрацювати зі слідством у неї були для цього всі можливості. Але за довгий час ми не побачили від неї жодного кроку на зустріч. Тому були змушені розшукати та доставити її до Генпрокуратури".

З повагою ставлячись до слів пані Лукаш та її адвокатів, хочу зауважити, що ніхто не робить з її затримання шоу. Олена Л... Posted by Гітлянська Олена on Thursday, November 5, 2015

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр юстиції Олена Лукаш заявила, що співробітники контррозвідки не чинили тиск на неї, і вона добровільно їде до Генпрокуратури для надання пояснень.

Також Лукаш зазначила, що весь час перебувала на території України та співпрацювала із слідством.