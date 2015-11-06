Кремль заявив про обстріли позицій представників" "ЛНР" і "ДНР"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля за підсумками оперативної наради президента РФ Володимира Путіна з постійними членами російської Ради безпеки.

Зокрема, повідомляється, що учасники наради детально обговорили хід операції Повітряно-космічних сил Росії у Сирії, а також стан справ в авіаційній галузі та забезпечення безпеки польотів.

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«Відбувся також обмін думками, і була висловлена стурбованість у зв'язку з новими за останні кілька днів провокаціями на лінії зіткнення на Донбасі, зокрема обстрілами позицій представників «ЛНР» і «ДНР»», - йдеться у повідомленні.

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У нараді взяли участь прем'єр РФ Дмитро Медведєв, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, керівник адміністрації президента Сергій Іванов, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, міністр оборони Сергій Шойгу, директор ФСБ Олександр Бортніков, директор Служби зовнішньої розвідки Михайло Фрадков, заступник секретаря Ради безпеки Рашид Нургалієв і постійний член Ради безпеки Борис Гризлов.

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Як повідомляв УНІАН, 6 листопада речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що бойовики ведуть вогонь по позиціях сил АТО з кулеметів і гранатометів на західних околицях Донецька.

Також, за словами Лисенка, бойовики систематично намагаються спровокувати українських військових на відкриття вогню, і таким чином викликати ескалацію конфлікту.

При цьому супротивник застосовує великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем, а в Красногорівці по українських позиціях противник вів вогонь з БМП-2. В Авдіївці зафіксована робота ворожих снайперів.