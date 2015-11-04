У штабі АТО заявляють, що військовим не забороняли застосовувати зброю у разі загрози життю

У бійців АТО немає наказу про заборону застосування зброї у разі загрози життю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Якщо є необхідність застосувати зброю – немає наказу про заборону застосування зброї, якщо нашим військовим буде загрожувати смертельна небезпека», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, вчорашня доба відзначився активізацією бойовиків на лінії зіткнення, внаслідок чого 5 українських військових зазнали поранень.