ЦВК: Ухвалення закону про вибори в Маріуполі та Красноармійську дозволить провести голосування 15 листопада

Голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський заявляє, що якщо Верховна Рада ухвалить закон про вибори у Маріуполі та Красноармійську у вівторок, 10 листопада, це дасть змогу провести там голосування 15 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ЦВК сказав під час брифінгу.

«Ми сподівались на те, що цього тижня ВР зможе ухвалити закон, який дозволить провести вибори депутатів Маріупольської та Красноармійської міських рад та голів 15 листопада. На жаль, цього не сталось… За нашою інформацією, відповідне питання може бути розглянуте ВР у вівторок. Якщо відповідний закон буде ухвалено у вівторок і він буде оприлюднений в середу, набере чинності, то ЦВК встигне надрукувати необхідну кількість бюлетенів для усіх відповідних виборів», - наголосив він.

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Охендовський також зазначив, що для проведення виборів у Маріуполі буде необхідно надрукувати 54 різних виборчих бюлетенів для виборів депутатів міської ради плюс один бюлетень для виборів Маріупольського міського голови. Для проведення вибору у Красноармійську необхідно буде надрукувати 36 різних бюлетенів для виборів депутатів міської ради і один для виборів відповідного міського голови. Всього необхідно буде надрукувати 92 різних виборчих бюлетенів», - сказав Охендовський.

Якщо ж закон про вибори у Маріуполі та Красноармійську не буде ухвалений, то ситуація, за словами голови ЦВК, буде такою, яка є на сьогоднішній день.

«Виборчі процеси ні у Маріуполі, ні у Красноармійську не зможуть завершитись без проведення голосування і встановлення результатів виборів. Вони, відповідно, будуть тривати. Тоді можна буде ставити питання про те, що голосування має відбутись 22 листопада чи у будь-який інший день», - додав він.