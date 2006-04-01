Суд ухвалив перерахувати голоси

Центральний районний суд Миколаєва ухвалив рішення про перерахунок голосів на одній з виборчих дільниць міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Віче”.

Від партії «Віче» було подано позов до окружної виборчої комісії виборчого округу №126 про перерахунок голосів виборців на виборчій дільниці №11 цього округу. Позивач надав докази того, що підсумкове засідання дільничної комісії неодноразово переривалось, голова комісії чинив перешкоди членам комісії у здійсненні їх повноважень та відмовлявся надавати протоколи про підрахунок голосів членам комісії та офіційним спостерігачам, повідомили у прес-службі “Віче”.

Розглядаючи позов, суд також встановив, що протягом підрахунку і складання протоколів змінювалася кількість бюлетенів у скриньках. Це, на думку суду, не дозволяє встановити реальні результати виборів на цій дільниці. Відтак, Центральний районний суд Миколаєва визнав дії дільничної виборчої комісії №11 виборчого округу №126 неправомірними і зобов’язав провести повторний підрахунок голосів.

За даними представників партії «Віче» у Миколаєві, такий підрахунок буде проведено найближчим часом. Участь у підрахунку можуть взяти офіційні спостерігачі, а також представники засобів масової інформації.