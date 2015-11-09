"Батьківщина" та "Свобода" домовились про взаємну підтримку

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті обох політсил.

"Напередодні другої річниці Революції Гідності політичні партії ВО "Батьківщина" і ВО "Свобода", що стояли пліч-о-пліч на Майдані, захищаючи європейський вибір Українського народу, ухвалили рішення про взаємну підтримку кандидатів у другому турі виборів міських голів та про консолідацію дій у місцевих радах нового скликання", - сказано у ній.

Партії мають намір об'єднати зусилля в місцевих радах навколо спільних принципів, основними з яких є – соборність і неподільність України, впровадження реальних реформ, боротьба з корупцією, продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, захист добровольчого й волонтерського руху, зниження тарифів ЖКГ та підвищення соціальних стандартів.

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Дві партії закликали інші політичні сили підтримати кандидатів на посади міських голів "від демократичного табору" та взяти участь у спільній роботі в місцевих радах заради "досягнення ідеалів Майдану та розбудови Європейської України".

Зазначимо, що за результатами виборів 25 жовтня у другий тур виборів мерів пройшли кандидати від "Батьківщини": у Вінниці - Людмила Щербаківська, у Житомирі - Любов Цимбалюк, у Сумах - Олександр Лисенко, у Черкасах - Анатолій Бондаренко. Крім того, кандидат від цієї партії Владислав Мангер візьме участь у другому турі виборів мера Херсона, оскільки Володимир Сальдо, що посів 2 місце, добровільно знявся з виборів.

У свою чергу кандидатами від "Свободи" є: в Івано-Франківську - Руслан Марцінків, у Львові - Руслан Кошулинський, у Хмельницькому - Олександр Симчишин.