Рада передала Національній поліції функції підрозділів МВС України

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 294 із 376 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Цей закон приводить законодавство України у відповідність до закону "Про Національну поліцію".

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вносяться зміни загалом до 54 законів.

Функції підрозділів МВС передаються підрозділам Національної поліції.

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За словами голови Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем’якіна, цей закон "є продовженням законопроекту № 3225 і так само має технічний характер". За його словами, йдеться про заміну терміну "органи внутрішніх справ" на "Національна поліція".

Крім того, законом замінено у відповідних законодавчих актах слова "міліція" на "Національна поліція", "осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ" на "поліцейських, осіб начальницького та рядового складу" тощо.

Згідно із законом, оператори телекомунікацій зобов'язані надавати безоплатний доступ споживачам до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику, зокрема Національної поліції за єдиним телефонним номером "112".

Крім того, відповідно до закону, контроль за наявністю договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється відповідними підрозділами Національної поліції при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів дорожньо-транспортних пригод

Також Національній поліції надається доступ до інформації про державну реєстрацію прав та їхніх обтяжень з Державного реєстру прав.