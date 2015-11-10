Громадські активісти просять ГПУ перевірити походження доходів прокурора Куценка

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив юрист, керівник Запорізької обласної організації «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Ярослав Гришин.

«Організована злочинна група Куценка, використовуючи незаконні штучні схеми та користуючись службовим становищем, заволоділа сотнями гектарів пайової землі жителів Запорізького району Запорізької області. Також застосовувались погрози, підкуп, примус. Збитки від злочинної діяльності ОЗГ Куценка – десятки мільйонів гривень», – повідомив юрист.

Ярослав Гришин також додав, що захоплені земельні ділянки Куценко реєстрував на себе та підставних осіб, а, влаштовуючись працювати у Генпрокуратуру, подав «нульову» декларацію. Останнє, за словами правника, за своєю правовою природою «є корупційним правопорушенням».

«Укропівець» Гришин припускає, що саме сумнівне минуле Куценка є тим «гачком», на якому влада тримає «рупора Генпрокуратури» задля того, щоб він озвучував неправдиву інформацію та безпідставні звинувачення.

Крім того, на своїй сторінці в соцмережі юрист опублікував звернення ГО «Всеукраїнське бюро люстрації та протидії корупції» до Генерального прокурора України, в якому активісти вимагають перевірити відповідність доходів та витрат Владислава Куценка. Зокрема, Бюро звертає увагу, що, за інформацією мешканців Запорізького району Запорізької області, Владислав Куценко веде розкішний спосіб життя, який не відповідає офіційним доходам державного чиновника.

Нагадаємо, Владислав Куценко виступає публічним обвинувачем у низці гучних справ, зокрема, й у справі Геннадія Корбана.